Emocionante: vídeos mostram milhares de fãs no funeral de Astori

Milhares de torcedores e dezenas de atletas compareceram na manhã desta quinta-feira à Basílica de Santa Cruz, em Florença, para o funeral do zagueiro e capitão da Fiorentina, Davide Astori. O jogador de 31 anos foi encontrado morto no último domingo, após ter uma parada cardíaca.

+ Daniel Alves pede desculpas por declaração sobre a morte de Astori

+ Lateral do Liverpool dá camisa de presente a uma criança - mas a de Firmino

+ Com dancinha de Mina, Barcelona vence supercopa da Catalunha; veja

Nas redes sociais, vídeos mostram os milhares de fãs emocionados durante o funeral de Astori. A multidão começou a chegar ao local três horas antes do início da cerimônia. O carro fúnebre que trouxe o corpo do jogador chegou sob aplausos e gritos exaltando o "grande capitão".

O elenco da Fiorentina marcou presença de terno, com um brasão do clube bordado no bolso. O croata Milan Badelj leu uma mensagem em homenagem ao companheiro de time. "Você é o irmão ou o filho que todos gostariam de ter tido", disse. "Você não é como os outros. Você é o futebol, o significado do real futebol, a criança pura."

"Nossas condolências para sua mãe, seu pai, para seus irmãos, à Francesca e para a princesa Vicky. Você é a luz para todos nós", prosseguiu.

O funeral durou cerca de duas horas. Após o cerimonial, os torcedores cantaram o hino da Fiorentina e gritaram mais uma vez o nome de Astori. A mãe do jogador agradeceu ao carinho dos fãs. O enterro de Astori será em Bérgamo, sua cidade natal. Veja os vídeos:

E este vídeo da torcida da Fiorentina se despedindo do seu capitão Davide Astori. Tem como não se emocionar? pic.twitter.com/hWm7jk9JV5 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 8 de março de 2018

O último Adeus de Florença a Astori pic.twitter.com/GD6mzCzr36 — Visão de Mercado (@visaomercado) 8 de março de 2018