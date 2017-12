Empolgado, City transforma Gabriel em game e entrevista até mãe de jogador

Gabriel Jesus foi apresentado oficialmente pelo Manchester City nesta quinta-feira e empolgado com a possibilidade da estreia do brasileiro, o clube inglês fez diversas ações em suas redes sociais, transformando o jogador em personagem de vídeo game e entrevistando até a sua mãe, Vera Lúcia.

Na animação em 8-bit, o clube inglês lembrou da ótima atuação do camisa 9 da Seleção, em jogo válido pela semifinal da Olimpíada do Rio de Janeiro. Gabriel fez o segundo e o terceiro gol, na goleada do Brasil contra a Honduras, por 6 a 0. O atacante fez parte da equipe que conquistou o ouro olímpico inédito, vencendo nos pênaltis a Alemanha. Com cinco gols, Gabriel Jesus terminou a temporada como um dos artilheiros da Seleção, ao lado de Philippe Coutinho.

Ainda sobre vídeo game, a mãe do jogador disse que o filho adora jogos de futebol: "Tem dia que ele quer ficar no canto dele. E quando vou lá ver o que ele está fazendo, ele está no vídeo game. Futebol até aí?", afirmou Vera Lúcia, em entrevista publicada na página do Facebook do Manchester City.

O treinador Pep Guardiola ainda não confirmou se o brasileiro entrará em campo, mas disse que o atacante está pronta para jogar. "(Gabriel Jesus) está em forma e pronto para ser envolvido na equipe. Ele irá nos ajudar", disse Guardiola, despistando sobre a possibilidade do brasileiro entrar em campo no próximo sábado contra o Tottenham, no Etihad Stadium.