O presidente do Manchester City, o xeque Khaldoon Al Mubarak, afirmou nesta quarta-feira que o objeto da equipe do técnico Josep Guardiola será conquistar todas as competições que disputará: a Liga dos Campeões, o Campeonato Inglês, a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa.

"Pep (Guardiola) quer ganhar tudo, e isso é o que mais gosto nele, porque penso igual. Talvez não consigamos, mas posso garantir a todo mundo que vamos tentar", afirmou Al Mubarak na segunda entrevista concedida ao site dos 'Citizens' em dois dias.

Na primeira temporada à frente do time de Manchester, Guardiola passou uma campanha inteira sem títulos pela primeira vez na carreira. O City foi terceiro colocado no Inglês, caiu nas oitavas de final da Liga dos Campeões, nas semifinais da Copa da Inglaterra e nas oitavas da Copa da Liga. "A nossa ambição é ganhar a Liga de Campeões. Esse sonho me empolga, me empolga saber que podemos chegar lá. O ano que vem vai ser tremendamente importante, e as expectativas são muito altas. Confio que serrmos mais fortes na próxima temporada", comentou o bilionário, que ratificou os objetivos nada modestos.

"O sonho é ganhar a tríplice coroa, é claro. Quero ganhá-la. Ou, se for possível, a quádrupla coroa. Por que não?" empolgou-se. Até hoje, apenas uma equipe venceu as quatro competições na mesma temporada, o Manchester United, na campanha 2008/2009.

O City já começou a trabalhar para reforçar o elenco com a contratação do meia Bernardo Silva, que estava no Monaco, por 43 milhões de libras (R$ 179 milhões). O novo alvo é o goleiro brasileiro Ederson, do Benfica. "Estamos no caminho certo. Temos um grande treinador e estamos todos por trás dele apoiando-o. Vamos trabalhar nesta janela de transferências e estou bastante otimista", destacou.