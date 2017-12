Empresa de coxinhas de Felipe Neto acerta patrocínio pontual com o Botafogo

O youtuber Felipe Neto e seu irmão Luccas Neto, donos da empresa de coxinhas Neto's, serão os patrocinadores pontuais do Botafogo na partida da próxima segunda-feira, 27, contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Anunciada nesta sexta-feira, 24, em entrevista coletiva, a parceria, cujo valor não foi revelado, colocará os logotipos da empresa nos ombros da camisa. A princípio, o acordo vale somente para a próxima partida, no entanto, Marcio Padilha, vice-presidente de Marketing, não descartou a extensão do acordo para 2018.

"Trata-se de uma parceria comercial, que começaremos na partida contra o Palmeiras e temos certeza de que vai seguir por mais tempo. O Botafogo tem demonstrado que é um clube de grande retorno de mídia aos seus patrocinadores. Vamos fazer o mesmo com a Neto's. E o Felipe, certamente, fará o mesmo com o Botafogo", declarou o diretor.

"Estou muito feliz, radiante. É o sonho de qualquer torcedor poder um dia colaborar com o clube do coração. Só tenho a agradecer ao Botafogo, à diretoria e ao Padilha", disse Felipe Neto.

"Quando começamos a estudar as formas de dar força à marca, pensamos imediatamente em um patrocínio que falasse com o povo carioca. O Botafogo é, sem duvida alguma, uma imensa exposição", completou.