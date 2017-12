Empresa de Felipe Melo vai assumir gestão de clube nos Estados Unidos

A empresa do 'Pitbull' Felipe Melo vai assumir a gestão de um clube de futebol de Palm Beach, na Flórida, Estados Unidos, com um projeto ousado de trabalho: atrair brasileiros que estudam em universidades norte-americanas, nas quais o esporte é muito forte, para jogar futebol na Major League Soccer (MLS), o campeonato da primeira divisão do país.

O Palm Beach Suns FC vai passar a se chamar Next Academy Palm Beach, nome da empresa que tem o volante do Palmeiras como um dos sócios. O clube, que vai ganhar o novo nome a partir do dia 1 de janeiro, vai disputar a liga chamada de PDL (Premier Development League).

Trata-se de uma competição entre 50 clubes, de caráter preparatório para a MLS, disputada por sistema de separação por regiões. Os estudantes-atletas serão escolhidos entre os participantes do programa da empresa.

A Next Academy prepara jovens com idades entre 14 e 23 anos com treinamentos de futebol e aulas de inglês para buscar vagas em instituições de ensino americanas através de programas de bolsa-atleta. Mais de 600, desde 2015, já estudam e jogam nos Estados Unidos.