Empresa faz boneco de Messi comemorando gol 500 pelo Barcelona

O gol de Lionel Messi aos 47 minutos do segundo tempo do clássico contra o Real Madrid é emblemático por diversas razões: além de ter sido o da vitória do Barcelona sobre o grande rival, também deixou fez com que o clube catalão superasse os madridistas na classificação do Campeonato Espanhol; foi o de nº 500 do argentino com a camisa azul e grená; e foi comemorado de maneira provocativa aos torcedores presentes no Santiago Bernabéu.

A comemoração, por sinal, após ganhar as redes sociais e virar meme, agora também pode ser adquirida pelos fãs do clube e também do craque. Um dia depois de Messi estender a camiseta na frente dos torcedores do Real, a empresa Banbo Toys lançou um boneco do argentino justamente fazendo o gesto.

Atualmente, o produto não está disponível no site oficial da marca. No entanto, um boneco simples do camisa 10 pode ser comprado por 39.90 euros (R$ 137.35).