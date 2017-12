Empresa oferece por e-mail palestras e eventos com Rogério Ceni

"Um grande líder e esportista, um dos nomes mais fortes no momento para palestras motivacionais e eventos corporativos".

Assim é a descrição que chega por e-mail, acompanhada de duas imagens do treinador do São Paulo, Rogério Ceni, enviado por uma empresa especializada neste tipo de evento, oferecendo a presença do ex-goleiro, hoje técnico, neste tipo de evento. Diga-se de passagem, e-mail que chega de maneira não solicitada, o famoso 'spam', que traz ainda o logotipo de uma empresa de propriedade do atleta, a Ceni Sports.

Segundo o convite, o técnico do tricolor pode abordar, em sua palestra ou exposição, os seguintes temas: superação, busca por resultados, trabalho de equipe, motivação, liderança e fidelidade corporativa - este último bastante adequado, já que enquanto goleiro profissional, só atuou pelo Tricolor, de 1990 a 2015.

O e-mail não revela quanto custa a presença de Ceni em eventos, e nem explica em quais dias e horários o técnico estaria disponível para tais atividades.