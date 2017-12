Empresa portuguesa relembra trajetória de CR7: 'O mundo é a tua casa'

Ao que parece, a MEO, empresa de telecomunicação portuguesa, já imaginava que Cristiano Ronaldo faria história nesta terça-feira. Antes mesmo do craque marcar três gols e garantir o Real Madrid na semifinal da Liga dos Campeões, a empresa divulgou sua nova campanha, exaltando a trajetória do astro, desde seu início no futebol, até a consagração final, ao conquistar a Eurocopa com a seleção de Portugal.

Utilizando o filho e a mãe de Cristiano, além do próprio, o comercial relembra a trajetória do camisa 7 do Real Madrid, desde o seu começo no Sporting, a transferência para o Manchester United, a primeira eleição como melhor jogador do mundo, a mudança para o clube espanhol e até o título europeu com sua seleção.

Porém, Cristiano Ronaldo é tão predestinado que mesmo já tendo conquistado tudo no futebol, continua fazendo história. Nesta terça, por exemplo, ele se tornou o primeiro jogador a marcar 100 gols na Liga dos Campeões.