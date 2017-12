Empresário aconselha Balotelli a 'cortar a língua' para evitar expulsões

Um dos jogadores mais polêmicos do mundo, Mario Balotelli tem uma coleção de encrencas tanto dentro quanto fora de campo. E, na última semana, adicionou mais uma para sua vasta lista: foi expulso na vitória do Nice sobre o Lorient por ofender o árbitro da partida. E parece que mais esse cartão vermelho foi o "estopim", já que Mino Raiola, seu empresário, parece ter encontrado a solução para os problemas do atacante.

"Já encontrei a solução: cortar a língua dele. Para jogar futebol não precisa da língua, por isso temos a intenção de cortá-la. Sério agora, ele cometeu um grande erro. Não tem desculpas. É uma coisa que eu preciso melhorar, é triste para ele e para a equipe", brincou Raiola, admitindo os problemas de indisciplina do italiano.

No último sábado, Balotelli reclamou e xingou o árbitro Tony Chapron, que ouviu as críticas e aplicou o vermelho para o atacante, que, por isso, ficou de fora do jogo contra o Montpellier. O Nice é atualmente o terceiro colocado do Campeonato Francês.