Empresário de Maicon divulga 'sem querer' a nova camisa do Grêmio para 2017

A data para o torcedor do Grêmio conhecer o novo uniforme da temporada de 2017 será na próxima quinta-feira, às 17h, em um evento oficial do clube na Arena. Mas, alguns fãs já conseguiram 'espiar' o manto, isso porque, o empresário de Maicon, Jorge Machado, recebeu um presente do capitão e resolveu publicar uma foto nas redes sociais.

O modelo da nova camisa ainda era um segredo, que só seria revelado antes da partida contra o Zamora, pela Libertadores, para os torcedores que pagaram ingresso para ir até o estádio ver o jogo em telões.

A imagem, publicada no Instagram do próprio agente, rendeu comentários dos gremistas. Um deles chegou a inonizar: "Pessoal do marketing deve estar feliz com essa postagem", outro disse: "Vazaram a camisa nova! Parabéns aos envolvidos".