Empresário de Ricardo Oliveira detona diretoria do Santos por atrasos

O empresário do atacante Ricardo Oliveira, do Santos, Oldegard Filho, detonou a diretoria do clube por causa dos atrasos salariais e do pagamento de prêmios devidos ao atleta - quatro meses estariam pendentes, segundo ele. "Se depender de mim, com essa gestão do clube, ele (Oliveira) não renovaria", disse o empresário em entrevista à ESPN Brasil.

O contrato de Oliveira termina no fim do ano e, segundo a ESPN, o clube deve quatro meses de direitos de imagem ao atleta, além de prêmios pela classificação à Copa Libertadores deste ano.

Apontando que a diretoria do Santos é composta por "caras que não são confiáveis", Oldegard disse torcer por mudanças para que o ambiente recupere a paz. "Torço muito que a direção do Santos mude. Opinião minha, particular. O Ricardo só trata desse assunto após a última rodada do Campeonato Brasileiro", apontou Oldegard, ressaltando que se tratam de opiniões dele, e não do atleta.

Ricardo Olveira, um dos principais jogadores do elenco santista, e no clube desde 2015, vem sendo assediado por times do Brasil e do exterior e deve definir o futuro na próxima semana.