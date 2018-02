Empresário é condenado por roubar esposa para comprar time inglês

A compra do Portsmouth em 2009 levou à condenação de um empresário dos Emirados Árabes Unidos. Sulaiman Al Fahim foi acusado em seu país natal de ter roubado a esposa ao pegar cinco milhões de libras de uma conta bancária dela e usá-los para adquirir o time, além de falsificar documentos para realizar a operação. A corte criminal de Dubai o considerou culpado e o condenou a cinco anos de prisão. A sentença foi proferida sem a presença do réu.

Al Fahim foi dono da equipe apenas por seis meses. Pouco tempo após comprar o clube do franco-israelense Sacha Gaydamak, o empresário vendeu-o ao saudita Ali Al Faraj. Essas trocas foram apenas algumas dentre várias realizadas no time inglês desde então. Em 2009, o Portsmouth estava na primeira divisão, mas sofreu três rebaixamentos e passou pela terceira divisão. Atualmente, está na segunda.

Segundo os promotores do processo, a esposa de Al Fahim descobriu que havia menos dinheiro na sua conta após não receber os rendimentos esperados. Apenas descobriu o que acontecera em 2011, após visitar pessoalmente o banco. Antes, ela achou que o marido houvesse movido o dinheiro para outra conta do casal. Assim que ficou sabendo do golpe, avisou a polícia.

Al Fahim foi um dos investidores do fundo Abu Dhabi United Group, que comprou o Manchester City em 2008, mas se desligou antes de adquirir o Portsmouth. Quando chegou ao clube, prometeu que faria um novo estádio e disse que a meta era estar no "top 8" da Inglaterra em 2016. O caso foi um dos que motivou a Premier League a endurecer os critérios para permitir que clubes sejam comprados.