Encurralado, jogador usa bandeirinha como arma para não apanhar

Tem coisas que só uma partida sub-20 pode nos proporcionar. Pelo menos é o que a partida entre o Independiente Del Valle e o River Plate nos mostra. Válido pela semifinal da Copa Libertadores, o jogo terminou com a vitória do time equatoriano por 3 a 2 e teve uma cena lamentável: a bandeirinha de escanteio virando arma de defesa.

Não entendeu nada? Calma, o Fera explica. Após o fim da partida o lateral Pedraza se envolveu numa confusão com os jogadores do River, que correram para cima do adversário. Na tentativa de se proteger, o jogador pega a bandeirinha de escandeio e afasta os uruguaios até ser socorrido pelos companheiros. Outros jogadores também são vistos trocando socos.

Veja a imagem abaixo:

¡INSÓLITO!#LibertadoresSub20xFOX | El árbitro marcó el final del partido y todos los futbolistas de River (U) fueron contra Preciado, quién corrió y ¡agarró el banderín del córner para defenderse! pic.twitter.com/WOleqK60CQ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 21 de fevereiro de 2018

Mesmo sob forte chuva, o jogo foi movimentado. O Independiente abriu o placar com Jaramillo no primeiro tempo, mas o River virou no início da segunda etapa, com Neris e Vigo. Os equatorianos, no fim da partida, passaram nivamente à frente, com Plata e Jaramillo.

A final da competição vai acontecer no próximo sábado, às 16h30. O jogo vai ser contra o Nacional no estádio Cenenário, em Montevidéu.