Bravo, Oswaldo parte para cima de jornalista após empate do Atlético-MG

O Atlético-MG está classificado para a segunda fase da Copa do Brasil, mas a atuação ruim no empate por 1 a 1 com o Atlético Acreano e o descontrole de Oswaldo de Oliveira após o duelo, na entrevista coletiva, expuseram o início ruim de temporada de um time que está sob pressão.

Questionado sobre qual seria a proposta de jogo do Atlético-MG para atacar o adversário na partida em Rio Branco, Oswaldo se irritou, interrompeu o questionamento e iniciou um bate-boca com o jornalista, entendendo que o repórter estava "fazendo análises demais". "Você sempre faz essas perguntinhas mal-intencionadas. Não seja tendencioso", reclamou.

Depois, Oswaldo ainda tentou argumentar sobre a atuação da equipe, concluindo sua resposta com novo ataque ao repórter Léo Gomide, da rádio Inconfidência. "Nós atacamos de todas as formas que planejamos, com jogadas pelo lado do campo. Criamos várias oportunidades no primeiro tempo, várias no segundo. Mas quem não tem boa vontade, quem quer usar o lado pejorativo, faz o tipo de pergunta que você fez. Todas as vezes você repete a mesma coisa, mas eu, calmamente, tenho administrado", acrescentou.

A conclusão da resposta, porém, não encerrou a polêmica entre Oswaldo e o jornalista. Enquanto era questionado por outro repórter de Minas, o treinador partiu para cima de Gomide, alegando ter sido provocado, e tentou agredi-lo, além de ter disparado uma série de palavrões, precisando ser contido. Oswaldo se segurou para não agredir o repórter. O clima demonstra um pouco a situação de pressão do Atlético-MG neste começo de temporada.

