Dois dias atrás, Ibrahimovic publicou um vídeo em suas redes sociais chutando um saco de pancada para mostrar que está na fase final de sua recuperação para voltar aos gramados, após sofrer uma lesão grave no joelho direito. E, agora, a Adidas colocou à venda, provavelmente por engano, camisas do clube com a possibilidade de serem personalizadas com o nome do sueco e o número 10.

Alguns questionaram que se tratava de uma transição da época passada, mas na temporada 2016/17 o Ibrahimovic atuou com a camisa 9 e não a 10, como agora surge no site da marca alemã.

A possibilidade do atacante voltar ao United já havia ganhado força quando o próprio técnico do time, José Mourinho, deu uma declaração ao jornal 'Marca'. Ele quer jogar futebol no mais alto nível, e estamos conversando e negociando a possibilidade de ele passar a segunda metade da temporada conosco”, afirmou o técnico dos "Red Devils".