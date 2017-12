Eduardo Baptista não resistiu à derrota para o Jorge Wilstermann, pela Libertadores, na noite desta quarta-feira e foi demitido do comando técnico do Palmeiras. O primeiro nome que surge na cabeça de quem deve ser o novo treinador é o de Cuca, mas não se sabe ao certo se o campeão brasileiro em 2016 está disposto a assumir o clube no momento.

Outros nomes também já começam a circular na imprensa e nas redes sociais. E você, quem acha que deve ser o novo técnico?