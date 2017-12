Enquete: Escolha o Fera da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro

E olha a gente aqui de novo, promovendo pela 11ª vez a eleição do Fera da Rodada! Dessa vez temos dois destaques em clássicos e outros dois artilheiros alviverdes.

Para começar, temos Frederico, o artilheiro do Atlético-MG que, ao mesmo tempo, foi mais um exemplo da Lei do Ex. Fred marcou os dois últimos gols na vitória por 3 a 1 sobre o Cruzeiro, no Estádio Independência. Como um clássico centroavante, o camisa 9 precisou de apenas dois toques para garantir a virada em cima do rival.

Quem também se destacou em um dérbi foi Jean, do Bahia, na partida contra o Vitória. Se o resultado no Barradão foi 0 a 0, a "culpa" é do goleiro, que não deixou passar nada. Foram pelo menos cinco importantes intervenções na partida.

Também no domingo, o Coritiba empatou em 2 a 2 com o Vasco. Após o time sair perdendo por 1 a 0, Kleber Gladiador liderou a reação paranaense, marcando dois gols e virando o placar. O desempenho do atacante fez valer o esforço da diretoria, que conseguiu um efeito suspensivo, depois que ele foi banido por 15 partidas em função de uma confusão no jogo contra o Bahia.

O último concorrente fez quase tudo igual o Gladiador. Assim como Kleber, Arthur é jogador de um time alviverde da região Sul do País, a Chapecoense; ele fez os gols de empate e da virada em partida contra um time carioca, o Fluminense; e o tal jogo terminou igual, em 3 a 3. Acho que a única diferença foi ele não jogar sob efeito suspensivo.

Quem foi o #Fera da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 4 de julho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.