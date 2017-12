Enquete: Escolha o Fera da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 12ª enquete do Fera da Rodada traz algo inédito até aqui na nossa campanha, já que há somente um atacante no páreo. Os outros são um lateral-esquerdo e dois goleiros. Mas o cenário não poderia ser diferente, já que os arqueiros defenderão quatro pênaltis neste final de semana.

Vamos ao primeiro goleiro que parou uma penalidade. Assim que o juiz apontou a cal após Guilherme Arana empurrar Emerson Sheik, Cássio se virou para o ex-companheiro Lucca e perguntou: "É você quem vai bater?" O goleiro corintiano não titubeou, pulou para o lado direito e defendeu a cobrança do atacante. Este foi o segundo pênalti defendido por ele, que já havia parado Luan, do Grêmio, em Porto Alegre.

O outro goleiro na enquete também é do Corinthians, mas está sob empréstimo ao Avaí. E se não fosse ele, o time catarinense poderia ter sido goleado pelo Grêmio, na Arena. Douglas simplesmente pegou tudo: da bicicleta de Geromel na grande área, à cabeçada contra de Pedro Castro até, principalmente, o pênalti de Edílson, quando o placar ainda estava 1 a 0.

O único atacante desta votação não poderia ficar de fora. Após se queimar com uma panela de pressão e esconder o acidente da comissão técnica do Santos, Jonathan Copete fez valer o esforço. O colombiano marcou os três gols alvinegros na vitória por 3 a 2 sobre o rival São Paulo. E ele conseguiu um hat-trick perfeito, já que marcou um gol de direita, outro de cabeça e, o último, de esquerda.

O último concorrente garantiu sua vaga apenas nesta segunda-feira, na vitória por 3 a 0 do Sport sobre o Coritiba, em pleno Couto Pereira. Quem foi fundamental no triunfo foi Eugenio Mena. O lateral chileno marcou o primeiro gol da partida e, no segundo tempo, ainda fez o cruzamento para Rogério ampliar.

