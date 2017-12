Enquete: Escolha o Fera da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em um meio de semana em que só dois mandantes conseguiram pontuar, na vitória do Sport e no empate do São Paulo, a enquete do Fera da 13ª rodada reflete isso muito bem, já que três dos concorrentes são de times visitantes.

O primeiro postulante é a grande muralha do campeonato, inclusive, o único a vencer mais de uma das nossas enquetes. Mas dessa vez, Vanderlei não chega à votação apenas pela sua atuação como goleiro. Na vitória santista por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, ele defendeu mais um pênalti, batido por Fred, e fez outras importantes intervenções no campo.

Mas, além disso, ele jogou no sacrifício ao se lesionar duas vezes nos minutos finais do jogo. Como o técnico Levir Culpi já havia feito as três substituições, ele seguiu continuou em campo até o apito final, "baleado" e cheio de hematomas.

Se Vanderlei é experiente no Fera da rodada, Guilherme Arana está em sua primeira votação. Mas ele faz sua estreia com moral, já que foi o principal nome do Corinthians na vitória por 2 a 0 sobre o maior rival, o Palmeiras. No primeiro tempo, sofreu o pênalti batido por Jadson e que abriu o placar. Já na etapa final, tabelou com Romero, apareceu na área e decretou a triunfo alvinegro.

Após sete rodadas de jejum, o Bahia finalmente voltou a vencer. E os três pontos conquistados contra a Ponte Preta, em Campinas, só foram possíveis graças a Rodrigão. Fazendo sua estreia no time de Salvador emprestado do Santos, o atacante marcou dois gols, um em cada tempo. No último deles, aproveitou bobeira da zaga, driblou o goleiro e marcou. No entanto, ele se machucou no lance e teve que ser substituído.

Sobre nosso último nome desta enquete, precisamos fazer uma ressalva. Geralmente, pré-selecionamos jogadores que se destacaram em partidas fora de casa. Mas, na verdade, nesta o maior desafio foi jogar em casa, já que os visitantes foram dominantes.

Portanto, o quarto concorrente é André do Sport, que retorna à votação após vencer na 3ª rodada. Na única vitória de um time da casa, os pernambucanos fizeram 3 a 0 sobre a Chapecoense, na Arena Pernambuco, sendo que o atacante marcou o primeiro e o último.

Quem foi o #Fera da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 14 de julho de 2017

