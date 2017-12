Enquete: Escolha o Fera da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro

Chegamos ao final de mais uma rodada e, como de costume, estamos aqui para lançar a 14ª enquete do Fera da rodada. E os quatro candidatos da votação estão apenas entre os cinco primeiros times da tabela.

Começando de cima para baixo, o primeiro concorrente é o grande comandante do ataque corintiano. Depois do alvinegro sair perdendo para o Atlético-PR, Jô conseguiu virar o placar com dois gols, um em cada tempo. Ainda depois do gol de empate dos paranaenses, o camisa 7 partiu em contra-ataque e, frente a frente com o Weverton, tentou uma cavadinha, mas o goleiro conseguiu defender, segurando o 2 a 2.

Com os dois gols do último sábado, ele ainda chegou à artilharia do Brasileirão, com 9 gols, igualando Henrique Dourado, do Fluminense.

Logo abaixo está o Grêmio, com 28 pontos e que venceu a Ponte Preta de virada por 3 a 1. Assim como Jô em Itaquera, a virada tricolor teve um grande responsável em Porto Alegre: Lucas Barrios. Em menos de 15 minutos, o paraguaio marcou duas vezes e iniciou a reação gremista. O primeiro deles surgiu de uma bela tabela com Pedro Rocha. Já o segundo, foi uma cobrança de pênalti perfeita, no ângulo do goleiro Aranha.

Quatro pontos atrás do Grêmio está o Flamengo, que foi ao Mineirão e empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro. O autor do gol rubro-negro foi Everton, que acabou recompensado pela bela partida que fez, com intensa movimentação e presença nas jogadas do ataque carioca. Ele ainda quase havia aberto o placar na primeira etapa, após bela tabela com Guerrero e finalização rente à trave de Fábio.

Com a vitória de virada por 4 a 2 sobre o Vitória, em casa, o Palmeiras se encontra na quinta colocação, dois pontos abaixo do Flamengo. O destaque da partida foi o meia Dudu, que marcou os segundo e o quarto gols alviverdes, os seus primeiros no atual Brasileirão. No primeiro, "roubou" a jogada de Guerra e, no segundo, deu toque sutil em cruzamento de Michel Bastos, da direita.

Quem foi o #Fera da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 18 de julho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.