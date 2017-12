Enquete: Escolha o Fera da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro

Terminada mais a 15ª rodada do Brasileirão, temos o que? Claro, a votação do Fera da rodada. Pela segunda semana seguida temos apenas atacantes entre os indicados, todos com participação em pelo menos dois gols dos seus respectivos time. Dois deles, inclusive, acabaram se tornando carrascos, já que seus gols decretaram a demissão dos técnicos rivais.

O primeiro nomeado já é um veterano, mas ainda não tinha aparecido na nossa disputa. Após quase um ano parado, Emerson Sheik voltou à ativa na Ponte Preta e tem mostrado que a aposta valeu a pena.

Na vitória por 4 a 0 sobre o Coritiba, em Campinas, ele marcou em cruzamentos semelhantes da direita. No primeiro, bateu de primeira com a perna esquerda. Já no segundo, dominou e tocou na saída do goleiro Wilson.

Se Sheik "contribuiu" para a saída de Pachequinho do Couto Pereira, Juninho marcou os dois gols da vitória do Bahia sobre o Atlético-MG, no Independência, culminando também na demissão de Roger Machado. Depois de marcar de pênalti, no primeiro tempo, ele acertou um famoso "pombo sem asa" no ângulo de Victor, aos 42 da segunda etapa. O goleiro atleticano até pulou, mas nem com uma escada ele alcançaria.

Se um time de Salvador se deu bem na rodada, o outro, nem tanto. No Barradão, o Grêmio fez 3 a 1 no Vitória e diminuiu a diferença para o líder Corinthians. O grande nome do time gaúcho foi Fernandinho, com um golaço de falta aos sete minutos de jogo. Além disso, aos 43, depois de ótima triangulação do ataque gremista, ele deu o passe decisivo, que deixou Arthur livre para marcar o segundo do tricolor.

O último concorrente também é o único que já venceu uma enquete do Fera da rodada. André deitou nesta quinta-feira ao anotar os dois últimos gols da goleada por 4 a 0 do Sport sobre o Atlético-GO, na Ilha do Retiro.

O primeiro deles foi no melhor estilo oportunista, com um leve toque no cruzamento de Diego Souza. Já o segundo, na etapa final, foi uma pintura. Lançado por Rithely, André contou com a ajuda do campo encharcado, que parou a bola na entrada da área. Com Klever adiantado, o atacante tocou por cima, fazendo um golaço de cobertura.

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.