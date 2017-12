Enquete: Escolha o Fera da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro

E aqui estamos nós para a 16ª votação do Fera da rodada. Dessa vez, temos concorrentes dos dez primeiros clubes da tabela e, entre eles, o novo artilheiro do Brasileirão.

Bem, começamos pelo sábado, quando o Flamengo venceu o Coritiba por 2 a 1, na Ilha do Urubu, graças a Everton Ribeiro. Principal nome do jogo, o meia atuou na função de Diego e participou dos dois gols rubro-negros. Logo aos seis minutos, ele arrancou pela esquerda e deixou Berrío na cara do gol para marcar o primeiro. Depois, aos 46 do segundo tempo, o próprio Everton converteu pênalti e garantiu a vitória do Fla.

Se Everton Ribeiro foi bem no sábado, o que falar do domingo de Bruno Henrique. O atacante marcou os três gols do Santos sobre o Bahia, no Pacaembu. Em todos os lances, ele se mostrou um eficiente oportunista, já que aproveitou rebotes nos três gols: um chute de Kayke, finalização de Lucas Lima e uma dividida de Fabián Noguera.

O terceiro nomeado o mais novo líder da artilharia do Brasileirão. Lucca não perdoou o Atlético-PR e, em plena Arena da Baixada, marcou duas vezes na vitória por 2 a 0 da Ponte Preta. Com os tentos, chegou a 10, passando Jô, do Corinthians, e Henrique Dourado, do Flu, com nove cada.

Depois de erro da zaga rubro-negra, Cajá lançou, que deixou Thiago Heleno para trás na corrida e tocou por cima de Weverton. O atacante voltou a marcar no último minuto de jogo, ao cobrar pênalti no ângulo.

O último selecionado é a grande revelação da rodada. Assim como os outros concorrentes, Paulinho participou de todos os gols do seu time, fazendo os dois do Vasco na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no Independência. Mas o atacante cruzmaltino tem algo especial: aos 17 anos, Paulinho é o primeiro jogador na história nascido nos anos 2000 a marcar um gol na primeira divisão do futebol brasileiro.

Aos 13 do primeiro tempo, recebeu passe na marca do pênalti de Escudero e bateu no meio das pernas de Victor. Já na segunda etapa, uma pintura. Em contra-ataque armado pela direita, recebeu na meia esquerda, cortou para o meio e bateu colocado, indefensável para o "santo".

Quem foi o #Fera da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 25 de julho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.