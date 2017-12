Enquete: Escolha o Fera da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mais uma rodada do Brasileirão termina, e chega a hora de escolher quem foi o Fera da 17ª rodada. Na enquete, escolhemos um estreante, o vencedor de uma votação e dois que assumiram a responsabilidade em seus times pela primeira vez.

Marcos Vinícius marcou seus primeiros gols pelo Botafogo no confronto diante do São Paulo, no sábado, 29. No primeiro, aos dezenove minutos, recebeu dentro da área e bateu no cantinho da meta de goleiro Renan Ribeiro, empatando a partida que estava 1 a 0 para o Tricolor. Seis minutos depois, fez o da virada, chutando uma bola de fora da área e enganando o arqueiro, que falhou no lance.

A grande atuação de Marcos Vinicius, no entanto, acabou ofuscada pela estreia de Marcos Guilherme. O jovem jogador conduziu o São Paulo a uma reviravolta no jogo, fazendo o segundo e o quarto gols da equipe que perdia por 3 a 1. Na primeiro, demonstrou oportunismo para marcar de cabeça, após a bola ser desviada no primeiro pau em cobrança de escanteio, aos 39 minutos do segundo tempo. Já nos acréscimos, fez o gol da vitória dos paulistas, ao receber um passe em profundidade e bater no canto de Gatito Fernández.

Já no domingo, Jô precisou marcar duas vezes para o gol valer. No primeiro lance, aos 12 do primeiro tempo, o atacante estava em posição legal por mais de três metros, mas ainda assim o bandeirinha viu impedimento e anulou o tento. Na segunda chance, nove minutos depois, o atacante recebeu passe em profundidade de Balbuena e bateu na saída de Diego Alves - dessa vez o auxiliar não marcou nada. Jô ainda levou perigo em lance parecido ao do gol validado no segundo tempo, mas o goleiro do Flamengo conseguiu defender. A partida terminou empatada em 1 a 1 e o Corinthians manteve a boa vantagem na liderança.

Quem precisa de Diego Souza? Sem a estrela do time em campo, o Sport viu Lenis assumir a responsabilidade no ataque e participar do três gols que o time fez na vitória por 3 a 1 sobre o Bahia. Aos 18 do primeiro tempo, o colombiano foi à linha de fundo e cruzou para Ewerton Felipe abrir o placar. Aos 20 do segundo, soltou um chute cruzado e encontrou Ronaldo Alves, que só teve o trabalho de empurrar para a rede, poucos minutos após o empate do tricolor baiano. De quebra, Lenis ainda matou o jogo ao fazer o terceiro, aos 46 da segunda etapa.

