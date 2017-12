Enquete: Escolha o Fera da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro

E já é hora de votar em mais um Fera da Rodada! Dessa vez, os principais destaques vieram de times que estão na parte de baixo da tabela e conseguiram reagir com boas vitórias.

O primeiro que entrou em campo foi o centroavante Trellez, do Vitória. O atacante abriu o placar contra a Ponte Preta logo no primeiro minuto de jogo, contando com falha do goleiro Aranha após cabeçada em bola cruzada num escanteio. Neílton ampliou, e, aos 35, o volante adversário Elton deu mole, entregou a bola no pé de David, que aproveitou para deixar Trellez na cara do gol. O colombiano fuzilou e marcou o terceiro do time baiano, que venceu por 3 a 1.

Rildo não fez gol, mas foi decisivo para o Coritiba bater o São Paulo no Morumbi e sair da zona de rebaixamento. O atacante sofreu pênalti de Bruno aos 11 do segundo tempo, convertido por Thiago Carleto, e deixou Filigrana na cara do gol para fazer o segundo aos 22. A partida acabou 2 a 1 para o alviverde.

Os outros dois candidatos vêm da goleada de 5 a 0 que o Atlético-PR impôs no Avaí, na Arena da Baixada. Um deles é Guilherme, que abriu o placar aos 35 do primeiro tempo, aproveitando a bola limpinha que sobrou depois de uma cobrança de falta que bateu na barreira. O meio-campista marcou o segundo gol, seu e do Atlético, aos 10 do segundo tempo, de novo demonstrando oportunismo: depois de chute de fora da área, Douglas deu rebote e Guilherme só empurrou a bola para as redes.

Eduardo Henrique também fez dois gols. O primeiro seu, o 4º do rubro-negro, veio depois de tabelar com Guilherme e bater na saída do goleiro, aos 25 da segunda etapa. Já o último do jogo aconteceu aos 32 do segundo tempo, quando Eduardo Henrique cabeceou a bola no cantinho após cruzamento de Ederson.

E aí, quem você acha que foi o melhor jogador desta rodada?

Quem foi o #Fera da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 4 de agosto de 2017

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.