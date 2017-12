Enquete: Escolha o Fera da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Sem jogos nesta segunda-feira, 7, a enquete do Fera da 19ª rodada acontece um dia antes do habitual. E, em uma rodada com tão poucas bolas na rede, as pinturas ganharam destaque. Dois dos concorrentes chegaram até aqui justamente pelos golaços que marcaram.

Um dos indicados que ganhou muitos pontos pela beleza do gol foi Rodriguinho, do Corinthians, na vitória por 3 a 1 sobre o Sport. Antes do primeiro minuto do segundo tempo, o meia alvinegro partiu em contra-ataque e, de esquerda, acertou o ângulo de Magrão, que ficou literalmente de joelhos.

Na manhã de domingo, mais uma pintura, mas que começou em uma bobeira de zaga. Yago, do Vitória, não desperdiçou o enorme presente que recebeu de Willian Arão dentro da grande área: ajeitou para a direita e acertou o ângulo de Diego Alves. O golaço, o primeiro do triunfo foi 2 a 0 sobre o Flamengo, coroou uma boa apresentação do meia.

Outro jogador de um time baiano que se destacou foi Régis. O Fera da 1ª rodada foi decisivo na vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo. Além de ter marcado o primeiro gol do time da casa, ele ainda deu passe para o segundo, completado por Mendoza.

O quarto concorrente é de outra equipe tricolor que se deu bem neste final de semana. Jogando em Porto Alegre, o Grêmio fez 2 a 0 no Atlético-MG e, de cabeça, Pedro Rocha participou dos dois gols.

Em contra-ataque puxado por Luan, ao quatro do primeiro tempo, se posicionou na esquerda e apenas escorou o cruzamento de Everton. Já aos 26, apareceu mais uma vez na área para testar para o gol. Dessa vez, no entanto, Victor defendeu e Fernandinho completou no rebote.

Quem foi o #Fera da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 7 de agosto de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.