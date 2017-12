Enquete: Escolha o Fera da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro

E que comece a segunda parte do Brasileirão! E que seja eleito o primeiro Fera da rodada do segundo turno! Nesta 20ª rodada, tivemos uma partida a menos, mas os resultados podem mexer em toda a tabela. Isso porque muitos times da parte de baixo venceram e os de cima, empataram ou perderam.

Os dois primeiros indicados são da mesma partida, a mais emocionante, a reviravolta de 3 a 2 do São Paulo sobre o Cruzeiro. Do lado tricolor, Hernanes foi o homem do jogo. Mesmo que não tenha tido uma atuação de alto nível, o "Profeta" foi decisivo ar marcar o primeiro e o terceiro gols do São Paulo e bater o escanteio completado por Arboleda, para o empate por 2 a 2.

Do lado mineiro, o pré-selecionado é Sassá. O garoto ousado do Cruzeiro marcou duas vezes, garantindo a virada parcial do Cruzeiro no Morumbi. No primeiro, emendou um voleio em bola escorada após escanteio. No segundo, aproveitou bobeira de Rodrigo Caio, entrou na área e bateu no canto de Renan Ribeiro.

Também estão no páreo desta 20ª rodada jogadores de dois dos três Atléticos que disputam o campeonato. Do Paranaense, Nikão participou de três dos quatro gols marcados pelo rubro-negro sobre o Bahia, na Arena da Baixada. Depois do time visitante abrir o placar, o meia empatou de pênalti. Depois, fez o cruzamento que resultou na pixotada contra de Eder e ainda puxou o contra-ataque que deu origem ao quarto gol, de Sidcley.

Já do Mineiro, Luan não marcou nenhuma vez, mas influenciou diretamente os dois gols da vitória por 2 a 0 sobre o Flamengo. No Estádio Independência, o "Coalhada" sofreu o pênalti que, convertido por Fábio Santos, abriu o placar. Na segunda etapa, ganhou de Rever na corrida, foi à linha de fundo e passou para Rafael Moura, no meio da área, confirmar o triunfo sobre os cariocas.

Quem foi o #Fera da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 15 de agosto de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.