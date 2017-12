Enquete: Escolha o Fera da 21ª rodada do Campeonato Brasileiro

Você deu bobeira, tomou mais um gol dos indicados dessa terça-feira (ba-dum-tz!). Fizemos a brincadeira (prometemos que essa é a última rima) para anunciar a enquete do Fera da 21ª rodada, que conta apenas com autores de "dobletes" nessa semana e envolvidos em partidas com cariocas.

O primeiro deles, e o mais novo, bagunçou com a defesa do Atlético-GO, reproduziu um gol histórico de Romário e ainda repercutiu na imprensa espanhola. De quem mais poderíamos estar falando? Vinícius Jr., que, para nossa alegria (sim, ainda estamos fazendo piada) não foi embora para o Real Madrid ainda, marcou os dois gols do Flamengo sobre o lanterna do campeonato, no sábado, 19.

Para abrir o placar, ultrapassou o zagueiro William Alves com muita facilidade e bateu no canto de Felipe. Já no segundo, recebeu lançamento de Lucas Paquetá e, como Romário no antológico jogo contra o Uruguai, em 1993, adiantou para a direita, driblou o goleiro e fechou o marcador.

Apesar de chutar de dois locais completamente diferentes no campo, o segundo concorrente usou a mesma técnica para fazer seus gols. Após escanteio, Emerson Sheik arranjou um bate-pronto quase sem ângulo, na lateral esquerda da área de Jefferson. Depois, emendou uma finalização parecida, mas da entrada da área e antes da bola pingar, marcando um golaço e definindo os 2 a 1 da Ponte Preta sobre o Botafogo.

Além do Fera da rodada, o terceiro indicado poderia também competir nos 100 metros rasos. Na arrancada para seu primeiro gol, Stiven Mendoza, do Bahia, chegou a incríveis 41 km/h, conforme levantamento do "Fantástico", da Rede Globo. Depois, decretou o 3 a 0 do tricolor sobre o Vasco aproveitando rebote no chute de Rodrigão.

Duas cabeçadas no contrapé de Victor foram suficientes para Henrique Ceifador alcançar três feitos. Primeiro, reassumiu a liderança da artilharia do Brasileirão, com 12 gols, superando Jô, do Corinthians, com 11. Segundo, chegou a 25 gols no ano, superando a melhor marca da carreira, de 24 gols em 2014, pela Portuguesa e Palmeiras. Por último, mas não menos importante, garantiu mais três pontos ao Fluminense.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.