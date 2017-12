Enquete: Escolha o Fera da 22ª rodada do Campeonato Brasileiro

Já está virando tradição, né? Termina uma rodada do Brasileirão, no dia seguinte tem Fera da rodada. Desta vez, os jogos do último final de semana ficaram marcados pelas vitórias dos três últimos colocados da tabela, sendo a principal delas a do lanterna, Atlético-GO, sobre o líder incontestável, Corinthians.

E justamente o protagonista da zebra na Arena Corinthians é o primeiro concorrente desta enquete. Para diversão (e nostalgia) de muitos palmeirenses, o goleiro Marcos não deixou passar nada do ataque alvinegro, no último sábado, 26. Foram pelo menos quatro intervenções importantíssimas do arqueiro, que garantiram o triunfo do então pior visitante sobre o melhor mandante do torneio.

Mesmo com a derrota, o Corinthians segue na ponta da tabela contando os jogos em casa, com 24 pontos, uma à frente do Santos. Já o Atlético-GO, quando foi a campo em Itaquera, havia conquistado somente quatro pontos fora de casa. Após a vitória, chegou a sete, deixando o São Paulo na lanterna do quesito.

Esse péssimo desempenho do São Paulo fora de casa foi confirmado no domingo, 27, quando foi derrotado de virada por 4 a 2 para o Palmeiras, no Allianz Parque. Em cerca de três minutos, Willian marcou duas vezes e iniciou a reação alviverde. O segundo gol, inclusive, foi uma pintura: depois da caneta em Jucilei, o atacante bateu colocado, no ângulo esquerdo de Sidão, que nem saiu na foto.

Para completar, ele ainda deu o passe para o gol de Hyoran, já nos acréscimos do segundo tempo, fechando o placar em 4 a 2.

No outro clássico da rodada, disputado no sábado, o Vasco derrotou o Fluminense no Maracanã por 1 a 0. O gol(aço) do jogo foi anotado por Ramon, que bateu no ângulo de Júlio César, sem chance de defesa.

O tento, aliás, foi dedicado à sua filha, Antonia, que entrou com ele no gramado e pôde assistir pela primeira vez ao pai do estádio. "Ela me pediu um gol, e tive a felicidade de conseguir. Foi uma emoção indescritível, daquelas que ficarão na memória até depois do fim da carreira", disse Ramon depois do jogo.

Assim como Ramon, o último indicado joga em um time alvinegro do Rio de Janeiro e se deu muito bem jogando como visitante contra um tricolor. A vitória por 2 a 1 do Botafogo sobre o Bahia, em Salvador, só foi possível graças a Rodrigo Pimpão, que cruzou para os dois gols do time, de Roger e Bruno Silva.

