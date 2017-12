Enquete: Escolha o Fera da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro

Olha só quem voltou! Após duas semanas de muitos jogos de seleções, o Campeonato Brasileiro voltou e, como não poderia deixar de ser, trouxe de volta o Fera da rodada. Nesta enquete da 23ª rodada, temos dois jogadores que atuaram como mandantes e dois como visitantes.

Começamos pelo sábado, quando a Ponte Preta conseguiu uma reação fulminante e em 12 minutos conseguiu empatar a partida contra o São Paulo em 2 a 2, em pleno Morumbi. O principal responsável pelos gols foi o lateral Danilo Barcelos, que marcou o primeiro gol, de pênalti, e depois cruzou para a cabeçada de Léo Gamalho.

O outro concorrente se destacou no clássico alvinegro da rodada. Após uma sequência de apresentações abaixo da média, Lucas Lima se movimentou, armou e incomodou bastante a zaga do Corinthians. Depois de muita insistência, finalmente conseguiu furar a defesa rival. Primeiro, abriu o placar, aproveitando rebote no meio da área. Minutos depois, arrancou e passou para Ricardo Oliveira completar a vitória na Vila Belmiro.

O terceiro nome da enquete também vem de um clássico, agora carioca. No Engenhão, o Botafogo fez 2 a 0 sobre o Flamengo e acabou com um jejum de oito jogos e dois anos e meio sem vitória sobre o rival. Quem deu fim ao tabu foi Roger, em dois lances em que deixou claro seu faro de gol. Para abrir o placar, aproveitou rebote da cabeçada na trave de Igor Rabello. Depois, deu leve toque após cruzamento de Bruno Silva.

Por fim, um jovem cruzeirense promissor que determinou a queda de mais um técnico no campeonato. Raniel, de apenas 21 anos, comandou o ataque celeste na Arena Condá e participou dos dois gols da equipe sobre a Chapecoense. Nos acréscimos do primeiro tempo, o atacante avançou pelo meio, armou um chute de fora da área, mas passou para Rafinha, que tocou na saída de Jandrei. Depois, aos 17 do segundo tempo, contou com a sorte ao finalizar quase sem ângulo o rebote do goleiro catarinense e ampliar o marcador.

Quem foi o #Fera da 23ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 12 de setembro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.