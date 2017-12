Enquete: Escolha o Fera da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

A validação do gol de mão de Jô, do Corinthians, contra o Vasco e o confronto direto contra o rebaixamento entre Vitória e São Paulo foram as únicas fortes emoções da 24ª rodada do Brasileirão. Bom, para melhorar a impressão desse final de semana, nada melhor do que uma enquete do Fera da rodada, não é mesmo?

O primeiro concorrente abriu o placar no confronto do sábado, 16, entre Botafogo e Santos. No mesmo jogo em que completou 100 partidas pelo alvinegro carioca, o meia acertou um belo chute primeira da entrada da área para bater Vanderlei.

Ainda no sábado, o Atlético-GO surpreendeu mais um paulista em casa e bateu a Ponte Preta por 3 a 1 em pleno Moisés Lucarelli. Além do fim da seca de Walter, que marcou o primeiro gol desde a estreia do clube no Brasileirão, em maio, o jogo ficou marcado pelo golaço de Ronaldo.

Tentando garantir um empate ao time campineiro, o goleiro Aranha foi para a área em um escanteio no último minuto. A jogada não saiu como esperada e o Atlético-GO armou contra-ataque fulminante. Depois de receber de Walter, Ronaldo, arriscou de onde estava mesmo, na lateral direita, na altura da linha do meio-campo: uma pintura!

O segundo rubro-negro a ser indicado à enquete desta semana é Everton Ribeiro. Titular no domingo, 17, o meia jogou muito bem e ditou o ritmo do Flamengo e praticamente garantiu a vitória por 2 a 0 sobre o Sport. Além de participar da jogada que terminou no gol de Guerrero, o primeiro do time, ele próprio anotou o seu, já no último lance da partida.

Por último, o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Apesar da derrota do Fluminense por 3 a 1 para o Atlético-PR, Henrique Ceifador não deixou para anotar seu gol. Em escanteio cobrado na segunda trave, aproveitou saída errada de Weverton e abriu o placar. Com 14 gols, ele manteve a liderança em relação a Jô, que agora tem 13.

Quem foi o #Fera da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 19 de setembro de 2017

