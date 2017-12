Enquete: Escolha o Fera da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro

E lá vamos nós para mais uma enquete do Fera da rodada; e como passa rápido, já estamos na 25ª! Desta vez, todos os concorrentes jogaram no mesmo horário, brigando contra o rebaixamento ou por uma vaga no G-6.

Se o primeiro nome está tentando se redimir com a torcida, ele deu um grande passo para isso. Com uma pintura do bico esquerdo da grande área, Egídio marcou um golaço, que, além de muito bonito, garantiu a vitória por 1 a 0 do Palmeiras sobre o Fluminense, no Maracanã. O lateral ainda tenta superar as críticas após errar o pênalti derradeiro nas oitavas de final da Copa Libertadores, contra o Barcelona, do Equador, em São Paulo.

Outro defensor que se destacou neste final de semana foi o goleiro Gatito, do Botafogo. Na vitória por 3 a 2 sobre o Coritiba, no Couto Pereira, o paraguaio pegou o pênalti batido por Carleto. O que impressiona é o retrospecto do goleiro: de 13 cobranças no ano, Gatito pegou oito delas, isto é, 61,5% das oportunidades.

Em comum, os dois próximos concorrentes marcaram gol e participaram de outro tento. Pelo Cruzeiro, a finalização de Rafael Sóbis deu origem ao gol de Arrascaeta, que aproveitou o rebote da zaga do Atlético-GO. Menos de 20 minutos depois, o próprio Sóbis acabou com jejum de 18 jogos e marcou o seu gol. Lançado por Nonoca do círculo central, o atacante tocou de bico, entre as pernas Marcos.

Último indicado desta enquete, Tréllez, do Vitória, liderou o triunfo baiano por 3 a 1 sobre o Atlético-MG, em pleno Estádio Independência. Com o placar em 1 a 1, o atacante ganhou de Gabriel e Victor na entrada da área e, da linha de fundo, tocou para trás. Depois de Neilton furar, Yago colocou o rubro-negro à frente do placar novamente.

No apagar das luzes, o próprio colombiano marcou o seu, um golaço, por sinal. Aproveitando lançamento nas costas da zaga pela esquerda, Tréllez teve tempo de esperar a saída de Victor e tocar por cima do goleiro.

Quem foi o #Fera da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 26 de setembro de 2017

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.