Enquete: Escolha o Fera da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro

Faltam apenas 12 partidas para o fim do Brasileirão, então, temos somente mais 12 enquetes do Fera da rodada. A briga está boa por uma vaga na finalíssima, então, vamos aos indicados desta 26ª jornada.

Para começar, um representante do jogo mais imprevisível do final de semana: o vira-vira do Vitória sobre o Botafogo, em pleno Engenhão. Mas se engana quem acha que o primeiro concorrente vem do rubro-negro. Apesar da derrota por 3 a 2, o destaque foi Brenner, o autor dos dois gols alvinegros e que garantiram provisoriamente os três pontos aos cariocas.

Ainda no primeiro tempo, o atacante completou cruzamento na área desviado por Rodrigo Pimpão, empatando a partida. Já na segunda etapa, bateu pênalti claríssimo cometido pelo goleiro Gilson em Caíque, deslocando o arqueiro e batendo quase no meio do gol.

Se Brenner não conseguiu evitar a derrota do Botafogo, o mesmo não pode se dizer de Sidão, goleiro do São Paulo. Com três defesas sensacionais, sendo duas nos acréscimos do segundo tempo, o camisa 1 do tricolor garantiu não apenas a vitória sobre o Sport, mas também a saída da zona de rebaixamento após 13 rodadas de agonia.

Em outro confronto direto contra o rebaixamento, o Atlético-GO confirmou a boa fase no segundo turno e venceu o Avaí, em Santa Catarina, por 2 a 0. O destaque do jogo foi Walter, tanto dentro, como fora de campo. Com a bola rolando, o atacante acertou um golaço, em um chute de primeira, colocado no canto esquerdo do goleiro Douglas. Após a partida, ele exaltou sua luta contra a balança e que, na busca por "algo bom em 2018", ele está "focado na dieta".

Para fechar os indicados, temos Robson Arantes do Nascimento. Na estreia de Oswaldo de Oliveira, o Rei das Pedaladas mostrou porque ainda tem muita lenha para queimar, ao marcar os dois gols do Atlético-MG sobre o Atlético-PR, em plena Arena da Baixada.

Para abrir o placar, na primeira etapa, Robinho aproveitou sobra de escanteio, dominou na coxa e soltou a bomba. Depois, no final da partida, achou espaço na zaga do rubro-negro durante contra-ataque e, após passe de Cazares, bateu rasteiro, no canto de Weverton.

Quem foi o #Fera da 26ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 3 de outubro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.