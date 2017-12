Enquete: Escolha o Fera da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro chegou ao fim e como já é costume aqui no FERA, chegou a hora de escolher quem foi o grande destaque dos jogos deste meio de semana.

Nosso primeiro representante é o lateral-esquerdo Fábio Santos, que foi bem na vitória do Atlético-MG para cima do São Paulo tanto na parte defensiva, quanto na ofensiva, já que marcou, de pênalti, o gol que definiu mais um triunfo da sua equipe no Brasileirão.

Na sequência aparece Diego Souza, do Sport. Pressionado por causa da entrada da equipe na zona de rebaixamento, o camisa 87 simplesmente brlhou contra o Vitória, marcando um belo gol de falta e dando uma assistência para Lenis marcar o segundo. Com o resultado, a equipe subiu para a 11ª posição.

Quem foi o #Fera da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 13 de outubro de 2017

Quem também mostrou grande personalidade foi Edigar Junio, do Bahia. O atacante de 26 anos marcou os dois gols no empate com o Palmeiras fora de casa, um deles de cabeça e outro de pênalti já nos minutos finais do jogo. Tudo isso depois da equipe baiana estar perdendo por 2 a 0.

Para completar, quem aparece é o "talismã da Fiel" Clayson, que entrou no segundo tempo no jogo entre Corinthians e Coritiba e marcou dois gols para dar tranquilidade ao líder da tabela. O atacante chegou a quatro gols nos últimos três jogos. Tem estrela ou não o rapaz?

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.