Enquete: Escolha o Fera da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro

Se antes ficávamos com saudade, agora temos overdose de Fera da rodada, com o fim das Eliminatórias e da Copa do Brasil. Nesta 28ª rodada, temos dois excelentes garçons paulistas, além de um goleiraço e um meia decisivo em clássicos.

Para começar, Nenê, o meia do Vasco que decidiu o clássico alvinegro carioca. Com um belo chute de fora da área, o camisa 10 marcou o único gol da partida e garantiu o 1 a 0 sobre o Botafogo, no Maracanã.

Com duas assistências fundamentais na virada do São Paulo sobre o Atlético-PR, Cueva também está na enquete desta semana. O peruano deu os passes para os gols de Lucas Pratto e de Maicosuel, que garantiram o 2 a 1 no Pacaembu e também a saída da zona de rebaixamento.

Melhor que Cueva, só Keno, que deu passe para os três gols do Palmeiras sobre o Atlético-GO. Sem muitas chances com Cuca, o atacante foi colocado no time titular por Alberto Valentim e não decepcionou. Além das assistências para Willian, Moisés e Dudu, Keno mostrou bom futebol e foi um dos melhores em campo.

Por último, o outro indicado à enquete é Diego Alves. O goleiro do Flamengo efetuou duas importantíssimas defesas no segundo tempo da vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense. Originados em cruzamentos, os lances exigiram grande reflexo do camisa 1.

Quem foi o #Fera da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 17 de outubro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.