Enquete: Escolha o Fera da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro

Mal acabou uma e já temos mais outra enquete do Fera da Rodada, agora da 29ª E, pela segunda vez neste campeonato, temos dois jogadores do mesmo time indicados na votação. Outro concorrente é um velho conhecido, que já venceu duas e já foi pré-selecionado diversas vezes. O detalhe é que todos jogaram só nesta quinta-feira, 19.

Em Salvador, o Atlético-PR tomou a virada e reverteu a desvantagem e conseguiu os três pontos sobre o Vitória, por 3 a 2. O grande responsável pela vitória foi Ribamar. O atacante abriu o placar, logo aos três minutos do primeiro tempo e, aos 33 do segundo, confirmou a reviravolta paranaense e fez o terceiro dos atleticanos.

Se o primeiro tempo não empolgou a torcida no Ninho do Urubu, a segunda etapa foi o oposto, com cinco gols e goleada flamenguista por 4 a 1 sobre o Bahia. Os quatro gols rubro-negros foram marcados por apenas dois jogadores, Rever e Diego. O zagueiro marcou aos cinco e aos 31, enquanto o meia deixou os seus aos 39 e aos 41.

Ainda que seja o único indicado que não venceu na rodada, Vanderlei mais uma vez mostrou porque deve ganhar uma chance de Tite. O goleiro santista parou o ataque do Sport com pelo menos quatro defesas difíceis. Ele foi vazado apenas nos acréscimos da partida, quando a zaga não cortou um cruzamento que atravessou toda a área santista, e os pernambucanos conseguiram o 1 a 1.

Quem foi o #Fera da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 20 de outubro de 2017

