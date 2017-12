Enquete: Escolha o Fera da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro

Chegamos na reta final! Já se foram 30 rodadas e faltam somente mais oito para descobrir quem será o grande campeão brasileiro. E a briga está esquentando! E vamos a mais uma enquete, a segunda seguida com dois jogadores do mesmo time.

Para começar, os paulistas. No Pacaembu, o São Paulo conseguiu um alívio da zona de rebaixamento ao vencer o Flamengo por 2 a 0, tudo graças a Hernanes. O Profeta jogou mais adiantado no meio-campo, ditou o ritmo do time e participou diretamente dos dois gols do time. No primeiro, cobrou o escanteio que resultou no gol de Lucas Pratto. Depois, foi a vez dele ir para a área e marcar o segundo do tricolor, em bola levantada por Christian Cueva.

O outro time paulista indicado é o Palmeiras, com Dudu. O baixinho foi o autor do primeiro e do terceiro gol do alviverde na vitória por 3 a 1 sobre o Grêmio, em Porto Alegre. Para abrir o placar, o camisa 7 contou com o desvio na zaga tricolor, enganando Paulo Victor. Depois, como um clássico centroavante, de colocou na pequena área, apenas para completar o lance de Mayke.

Os dois gols de Dudu, por sinal, o fizeram o maior artilheiro do Palmeiras na era do Campeonato Brasileiro dos pontos corridos, isto é, desde 2003. Ele ultrapassou Juninho Paulista e Marcinho que, entre 2005 e 2006, anotaram 20 gols cada.

Os dois últimos selecionados para esta enquete foram destaque no lado vencedor do clássico mineiro, o atleticano. Enquanto Victor impedia qualquer ataque cruzeirense, Robinho virou e aumentou o placar para o Atlético, fazendo 3 a 1 sobre o Cruzeiro.

Quando Robson Arantes do Nascimento seu primeiro, o do 2 a 1, em um chute rasteiro no cantinho esquerdo de Fábio, São Victor já tinha feito duas grandes intervenções, uma em cada tempo.

O goleiro, então, espalmou cobrança de falta praticamente perfeita de Thiago Neves, dando tempo para que o atacante aumentasse, e em grande estilo. Em um lance parecido, na esquerda da área, Robinho bateu no mesmo canto, o direito, mas agora por cima, indefensável: um golaço!

