Enquete: Escolha o Fera da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro

E um campeonato que parecia decidido, ganha emoção na reta final, assim como nossas enquetes no Fera da rodada. Nesta 31ª jornada, cinco jogadores fizeram por merecer uma indicação, mas como só podemos escolher quatro, tivemos que deixar um de fora.

Comecemos pelo clássico paulista da rodada, entre São Paulo e Santos, no Pacaembu, no sábado, 28. Não há o que discutir: Hernanes não só comandou o tricolor na vitória por 2 a 0, como também dominou o alvinegro. Se não fez gols, o camisa 15 foi o homem do jogo com duas assistências, a primeira delas, magistral.

+ Torcedor do Boca tenta passar para setor mais caro e fica preso em buraco

+ 'É TETRA!' Relembre os principais bordões de Galvão Bueno

+ Siga o Fera no Twitter!

Agora, temos dois goleiros na disputa. Wilson, do Coritiba, pegou nada menos que dois pênaltis de Diego Souza na vitória por 4 a 3 sobre o Sport, em plena Ilha do Retiro. Voando na bola nas duas cobranças, fez algo muito raro no futebol e merece reconhecimento.

Já Aranha, da Ponte Preta, parou o ataque corintiano e impediu que o líder do campeonato pudesse reagir e empatar a partida no Moisés Lucarelli, firmando a vitória por 1 a 0. Nos acréscimos, o aracnídeo duas defesas impressionantes em duas cabeças, ambas no canto direito.

Por último, mas não menos importante, é Miguel Borja que, com Alberto Valentim, parece estar reencontrando o caminho do gol. Nesta segunda, 30, marcou os dois do Palmeiras no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro. Os gols do atacante foram marcados nas duas vezes em que o alviverde ficou em desvantagem, ponto positivo para o camisa 9.

Quem foi o #Fera da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 31 de outubro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.