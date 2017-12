Enquete: Escolha o Fera da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro

Em um meio de semana ruim para a grande maioria dos paulistas, dois dos quatro indicados para o Fera da 33ª rodada são justamente carrascos dos times de São Paulo. Já estamos terminando e faltam apenas cinco rodadas para sabermos quem foi o grande Fera do Brasileirão!

O primeiro é um dos destaques do Bahia nas últimas rodadas, com sete gols nos sete jogos mais recentes; e não foi diferente contra o Avaí. Em plena Ressacada, Edigar Junio marcou os dois gols da vitória por 2 a 1 do tricolor, na quarta, 8. Ao todo, o atacante possui nove tentos no torneio.

A quarta-feira também foi muito boa para dois rubro-negros. Rival do Bahia, o Vitória esqueceu a campanha de pior mandante do Brasileirão e aplicou 3 a 1 no Palmeiras. O grande responsável pelos três pontos foi Yago, que marcou o primeiro e o terceiro gols do time do Barradão.

No Rio de Janeiro, o homem do jogo foi Everton. O atacante do Flamengo participou dos dois gols. No entanto, ele marcou somente uma vez e deu assistência para o segundo dos rubro-negros, anotado por Vinicius Jr, na vitória por 2 a 0 sobre o Cruzeiro.

O último indicado é mais um dos inúmeros exemplos da Lei do Ex. A Chapecoense surpreendeu o São Paulo ao abrir 2 a 0 entre o fim do primeiro tempo e o começo do segundo. Em comum entre os dois lances foi a participação de Reinaldo, lateral-esquerdo emprestado à Chape justamente pelo tricolor.

Aos 26 minutos da primeira etapa, ele cruzou para o gol de cabeça de Wellington Paulista, para abrir o placar. Aos 16 da segunda, converteu o pênalti sofrido por Apodi, em falta cometida por Marcos Guilherme. Apesar da arrancada inicial, a Chapecoense recuou demais e acabou cedendo o empate por 2 a 2.

Quem foi o #Fera da 33ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 10 de novembro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.