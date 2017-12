Enquete: Escolha o Fera da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro

Quatro indicados e oito gols: essas são as credenciais dos indicados ao Fera da 34ª rodada. Por sinal, dois desses pré-selecionados foram destaque no mesmo jogo, que valeu pela briga direta por uma vaga na Copa Libertadores de 2018.

Em São Paulo, o Palmeiras reagiu após as derrotas para Corinthians e Vitória e bateu o Flamengo, em casa, por 2 a 0, no domingo, 12. O autor dos dois gols do mandante foram marcados por Deyverson, em lances caracteristicamente de centroavante. No primeiro, tocou na saída de Diego Alves após belo domínio do lançamento de Moisés. Minutos depois, aproveitou rebote na trave de uma finalização de Keno para, de cabeça, decretar o placar no Allianz Parque.

Na mesma tarde, o Atlético-GO atrapalhou ainda mais a vida do Sport. O grande culpado foi Diego Rosa, que fez os dois gols do triunfo por 2 a 0, em Goiânia. Primeiro, tocou entre as pernas de Magrão, da esquerda da área. Depois, na segunda etapa, recebeu passe em profundidade, deixou o goleiro para trás e tocou para o gol vazio.

Por fim, os dois últimos colocados vieram da mesma partida, o empate em 2 a 2 entre Bahia e Atlético-MG, na Fonte Nova, em Salvador. Do lado tricolor, o destaque foi Edigar Junio, autor de dois gols. Ele, aliás, já está bem familiarizado com a nossa campanha, com indicações recorrentes por aqui. Ao todo, ele tem onze gols no campeonato, nove deles marcados na últimas oito partidas.

Do lado do Atlético-MG, quem firmou o empate foi Robinho, também com dois gols. O atacante, que provavelmente quer buscar uma vaga em 2018, busca mostrar seu valor para a diretoria alvinegra. Em suas últimas sete partidas, o Rei das Pedaladas anotou seis gols e distribuiu três assistências.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.