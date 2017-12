Enquete: Escolha o Fera da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro

Se o título do Campeonato Brasileiro foi (finalmente) confirmado pelo Corinthians, a nossa enquete continua valendo até a última rodada. Na edição desta 35ª jornada, três representantes disputam o páreo. Assim como a votação da 34ª, todos os indicados marcaram dois gols.

O primeiro concorrente é uma prova de superação. Na briga da Ponte Preta contra o rebaixamento, Danilo foi para o jogo doente e, mesmo assim, conseguiu marcar os dois gols do time campineiro na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-PR. No primeiro tempo, acertou uma bela falta no canto direito de Weverton. Na etapa final, aumentou a vantagem com um gol de cabeça, contando com o desvio no defensor.

+ De Rossi, da Itália, foi até o ônibus da Suécia pedir desculpas por vaias

+ 'Quero sete filhos e outras tantas Bolas de Ouro', diz Cristiano Ronaldo

+ Siga o Fera no Twitter!

Assim como Danilo, o segundo concorrente também teve que superar, mas durante o ano inteiro. Contratado sob desconfiança, Jô buscou jogo após jogo mostrar que poderia ser titular no Corinthians. A coroação para a excelente temporada dele aconteceu no jogo que confirmou o título, a vitória por 3 a 1 contra o Fluminense.

Perdendo por 1 a 0 desde o primeiro minuto, o Corinthians voltou com outra mentalidade e, em menos de três, Jô já havia virado o placar. No primeiro, completou cruzamento de Clayson, da direita. Pouco tempo depois, aproveitou rebote de outro levantamento do companheiro para completar e fazer a Arena Corinthians explodir.

Na 19ª colocação e praticamente rebaixado, o Avaí quase conseguiu um respiro contra o Cruzeiro, mas levou a virada e, no final, ainda garantiu um ponto ao empatar por 2 a 2. Tanta a primeira vantagem no placar como o gol da igualdade foram marcados por Junior Dutra, um em cada tempo. No primeiro, o atacante marcou de pênalti. Depois, nos acréscimos da segunda etapa, fez de cabeça.

Nesta quinta-feira, 16, o ataque palmeirense desencantou e aplicou goleada por 5 a 1 sobre o Sport, em São Paulo. O grande destaque do time alviverde foi Deyverson, que marcou dois gols pela segunda partida seguida e aparece por aqui novamente.

Depois de perder um gol na cara e ouvir reclamações da torcida, o camisa 16 finalizou muito bem um cruzamento rasteiro de Dudu, da direita, abrindo o placar aos 18 do primeiro tempo. Depois, aos 36, ampliou a vantagem aproveitando rebote de chute de Keno, na esquerda da área.

Quem foi o #Fera da 35ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 17 de novembro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.