Enquete: Escolha o Fera da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro

Está acabando! Não só o Campeonato Brasileiro, mas também o Fera da rodada. Se os últimos oito indicados somaram 16 gols, dessa vez, os pré-selecionados balançaram muito pouco as redes.

O primeiro nome não apenas está concorrendo ao Fera da 36ª rodada, como muito provavelmente também estará na eleição dos gols mais bonitos de todo o campeonato. Na vitória por 3 a 0 do Atlético-MG sobre o Coritiba, no Independência, Otero marcou duas vezes. No primeiro, bateu cruzado da meia-direita, sem chances para Wilson.

+ Lutadora de muay thai morre aos 18 anos durante corte de peso

+ Repórter da Globo responde provocação de apresentador: 'Você é otário'

+ Siga o Fera no Twitter!

Depois, no final do primeiro tempo, fechou o placar para os mineiros acertando um chutaço de antes da linha de meio-campo, na lateral direita. Wilson tentou correr, pular, evitar o gol de alguma forma, mas sequer encostou na bola.

Os segundo e terceiro indicados saíram do mesmo jogo, mas com papéis totalmente distintos. Ainda que tenha sofrido dois gols, Aranha foi o grande nome da Ponte Preta na derrota por 2 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, na tarde desta segunda-feira, 20. O arqueiro campineiro fez excelentes defesas e até impediu uma goleada no Rio de Janeiro. Algumas defesas foram a queima roupa, com uma distância muito pequena, exigindo o maior tempo de reação possível.

Do outro está Henrique Dourado, que mais uma vez fez uma grande partida pelo Flu. O "Ceifador" tentou, brigou, finalizou, mas só aos 41 minutos do segundo tempo, aproveitando rebote no travessão do chute de Gustavo Scarpa.

Por fim, o último indicado não marcou nenhum gol, mas teve participação direta nos dois anotados pelo seu time, o Avaí, que venceu o Palmeiras por 2 a 1 na noite desta segunda, 20, na Ressacada. Aos 12 minutos do segundo tempo, Maurinho recebeu passe entre os zagueiros do alviverde e sofreu pênalti de Fernando Prass, convertido por Marquinhos. Quatro minutos depois, ele trocou de posição e fez passe em profundidade para Lourenço marcar o segundo do Avaí.

Quem foi o #Fera da 36ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 21 de novembro de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.