Enquete: Escolha o Fera da 37ª rodada do Campeonato Brasileiro

Falta apenas mais uma! Chegamos à penúltima rodada e, como em todas as outras anteriores, temos o Fera da 3ª rodada. Desta vez, a enquete conta com dois brasileiros e dois estrangeiros no páreo.

No sábado, André foi o grande nome do Sport, marcando os dois gols da vitória pernambucana sobre o Fluminense, no Maracanã, por 2 a 1. Com os tentos, anotados antes até dos 23 minutos do primeiro tempo, o atacante aliviou um pouco a situação do rubro-negro, que segue ameaçado pelo rebaixamento.

No jogo do outro rubro-negro que briga contra o descenso, o destaque foi Tréllez. Com o placar em 2 a 0 para a Ponte Preta, o colombiano do Vitória sofreu uma agressão do zagueiro rival Rodrigo, que o aplicou uma 'dedada' e foi expulso. A partir de então, seu trabalho ficou bem mais fácil.

No segundo tempo, o atacante marcou duas vezes, virou a partida para os baianos, rebaixou o rival e ainda conseguiu um respiro para sua equipe.

A partida da entrega da taça quase teve um gosto amargo para os corintianos, tudo por conta de Otero. O venezuelano abriu o placar com um golaço de falta, que deixou Cássio plantado no meio do gol. No decorrer da partida, brilhou em outras cobranças, em uma que quase encobriu o rival.

Na segunda etapa, ele ainda tentou um gol olímpico inverso, batendo de três dedos, obrigando rápida reação de Cássio. Depois dos mandantes virarem para 2 a 1, ele foi o responsável pelo cruzamento completado por Fred, que deu números finais à partida.

No jogo que encerrou a rodada, e também a oficialização da aposentadoria de Zé Roberto, o Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 0 em São Paulo. Repetindo outras boas atuações deste segundo turno, o atacante Keno foi um dos líderes do alviverde em campo. A boa apresentação foi coroado com um golaço, partindo de um lance na lateral direita, driblando dois marcadores e batendo colocado no ângulo de Gatito Fernandez.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.