Enquete: Escolha o Fera da 38ª rodada do Campeonato Brasileiro

O momento mais triste do ano chegou: o Campeonato Brasileiro chegou ao fim. Sim, estamos todos tristes. Nossos finais e meios de semana não serão mais os mesmos até maio de 2018.

Com o fim do Brasileirão, também chega ao fim nossas enquetes do Fera da rodada. Nesta segunda-feira, 4, teremos a nossa última enquete e, assim que soubermos o resultado dela, lançaremos a derradeira, para descobrirmos quem foi o Fera do Brasileirão.

Os times do Sul do Brasil dominam a lista de indicados da última rodada, com um representante de cada Estado.

De longe, a vitória de virada por 4 a 3 do Atlético-MG sobre o Grêmio, no Independência, foi o jogo mais movimentado da rodada; e é dele que chegam dois pré-selecionados. O primeiro é o venezuelano Otero, talvez o jogador com a melhor batida na bola do País em 2017. O venezuelano marcou nada menos que dois gols de falta, um mais bonito do que o outro.

Apesar da vitória, o Atlético-MG ainda não está garantido na Libertadores de 2018, indo à fase preliminar da competição somente se Flamengo for campeão da Copa sul-americana.

Três dias depois do título da Libertadores, sobre o Lanús, somente jogadores reservas foram a campo do lado gremista. Ainda assim, eles se mostraram motivados, dificultando a vida dos alvinegros. Um dos destaques dos gaúchos foi Jean Pyerre. O meia de apenas 19 anos abriu o placar da partida, aos 34 minutos do primeiro tempo e ainda deu o passe para o segundo gol gremista, aos 45 minutos. Além disso, participou das atividades ofensivas da equipe e conseguiu bom aproveitamento de passes.

O segundo indicado sulista é Apodi, da Chapecoense. Ainda que não tenha marcado gols, o lateral participou dos dois gols da equipe, que venceu o Coritiba por 2 a 1, garantindo o time de Chapecó na Libertadores de 2018 e o rival paraense na Série B. No primeiro o mérito foi todo de Elicarlos, que acertou um belo chute no ângulo de Wilson; mas quem tocou a bola para ele foi justamente o lateral.

No entanto, foi fundamental no último tento. Depois da bola ser levantada para dentro da área, Apodi tocou por cima do goleiro, passando para Túlio de Melo, que completou para o gol, nos acréscimos do segundo tempo. O camisa 22 da Chapecoense ainda deu três finalizações, acertando a trave em uma delas.

Depois do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, temos agora um indicado do Paraná, para encerrarmos o giro pelo Sul. O Atlético-PR começou arrasador sobre o Palmeiras e, em 18 minutos, já vencia por 2 a 0. Em comum, os dois primeiros gols do rubro-negro tiveram a participação de Ribamar.

O primeiro gol foi anotado por ele, que arrancou do círculo central após passe em profundidade e tocou por cima de Fernando Prass. Logo depois, partiu em disparada mais uma vez pelo meio, agora sendo derrubado dentro da área por Luan. Na cobrança da penalidade, Ederson ampliou a vantagem.

