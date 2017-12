Enquete: Escolha o Fera da oitava rodada do Campeonato Brasileiro

Chegamos ao fim de mais uma jornada do Campeonato Brasileiro e também a mais uma enquete do Fera da rodada. A principal curiosidade deste último final de semana foi que apenas um mandante venceu, o Vasco, que fez 1 a 0 sobre o Avaí, em São Januário, no sábado.

E o primeiro concorrente da nossa votação é justamente o autor do gol vascaíno, Yago Pikachu. O meia abriu e definiu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo, completando uma bela jogada individual de Nenê, pela esquerda. Além de confirmar a vitória, o gol de Pikachu colocou o clube pela primeira vez na zona de classificação à Copa Libertadores em 1,709 dias, isto é, 169 rodadas. A última vez que isso aconteceu foi na 29ª rodada da edição de 2012, como citado pelo GloboEsporte.com.

Quem também briga nesta eleição é Keno, do Palmeiras. Ele sofreu o pênalti, ainda que polêmico, que deu origem ao gol de Roger Guedes, o primeiro da vitória por 4 a 2 sobre o Bahia. Depois, ele marcou o terceiro do clube, no segundo tempo. Por sinal, foi um golaço, em uma batida colocada no ângulo esquerdo do goleiro Jean.

Os dois últimos na disputa são do melhor jogo do campeonato até então, o empate em 3 a 3 entre Cruzeiro e Grêmio, no Mineirão, nesta segunda-feira. Pelo lado gaúcho, Everton compete pelo seu gol, que abriu o placar, aos 19 minutos do primeiro tempo, e pelo cruzamento para Michel aumentar a vantagem para 2 a 0, aos 41.

Já pelo lado dos mandantes, Thiago Neves foi o principal responsável pela reação cruzeirense. Aos 45 do primeiro tempo, ele marcou seu gol, aproveitando rebote dentro da área. E logo aos três do segundo tempo, fez a assistência para Rafael Sóbis, que empatou o confronto em 2 a 2. Depois, ele ainda participou da triangulação com o próprio Sóbis, que culminou no gol de Robinho, que deu números finais ao jogo.

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.