Enquete: Escolha o Fera da quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Preparados para mais uma votação do Fera da rodada? E olha que esta enquete tem uma novidade: será a primeira da nossa campanha sem Henrique Ceifador, do Fluminense. Nesta semana, não tivemos jogadores marcando mais de um gol em uma partida, mas alguns craques decidiram jogos importantes.

O primeiro concorrente é Jô, mais conhecido como o Rei dos Clássicos do Corinthians. Em 2017, são seis dérbis e seis gols, o último deles contra o Santos, neste sábado. Antes de anotar o dele, o camisa 7 ainda havia dado passe para o gol de Romero.

Quem também está no páreo é o goleiro Victor, que foi decisivo para evitar a derrota do Atlético-MG para o Palmeiras, no Allianz Parque. O "santo" defendeu o pênalti cobrado por William, no primeiro tempo, e também operou um milagre na bomba de Miguel Borja, na etapa final.

O terceiro selecionado é um dos mais recentes representante da "Lei do Ex". Wellington Paulista, da Chapecoense, aproveitou cruzamento da esquerda e, com grande categoria, marcou um golaço de cabeça. O gol foi o primeiro dos catarinenses sobre o Cruzeiro, clube que o atacante defendeu de 2009 a 2013.

Outro presente na votação é Luan, que completou troca de passes perfeita dentro da grande área, marcando o segundo e último gol do Grêmio sobre o Vasco. O jovem atacante foi premiado, após partida com intensa movimentação, buscando o jogo. Além disso, com o gol, ele ultrapassou Barcos e se tornou o artilheiro da Arena do Grêmio, com 29 gols, contra 28 do argentino.

