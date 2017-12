Enquete: Escolha o Fera da quinta rodada do Campeonato Brasileiro

Mal terminamos uma e já temos outra enquete para saber quem é o Fera da rodada, agora pela 5ª jornada do Brasileirão. Só artilheiro dessa vez, com quase todos marcando mais de um gol em suas respectivas partidas.

Quem garantiu o posto primeiro foi Luís Fabiano. O atacante do Vasco não precisou de nem cinco minutos para fazer dois gols e empatar o jogo, que estava em 2 a 0 para o Corinthians. O placar, no entanto, não favoreceu ao time de São Januário, mas Fabuloso deixou suas marcas na defesa paulista.

O outro concorrente é justamente do Corinthians. Clayton entrou no segundo tempo e, nos minutos finais, decretou a goleada corintiana por 5 a 2. Recém-chegado do Atlético-MG, ele fez dois gols muito parecidos, que surgiram de jogadas na linha de funda da lateral direita.

O terceiro candidato tem elementos dos seus dois primeiros rivais. Isso porque ele veio do banco, assim como Clayton, e marcou dois gols em menos de dois minutos, parecido com Fabuloso. Mas Everton melhorou ainda mais o portfólio, marcando seu terceiro gol na partida, que terminou em 6 a 3 para o Grêmio sobre a Chapecoense, na Arena Condá.

O último também foi decisivo para o tricolor, mas o paulista. Lucas Pratto deu a assistência para o gol de Thomaz e, minutos depois, marcou o seu, um golaço, por sinal. Ele, portanto, participou dos dois gols do São Paulo sobre o Vitória, no Morumbi.

Quem foi o #Fera da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 9 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.