Enquete: Escolha o Fera da segunda rodada do Campeonato Brasileiro

Ao final da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, nós, com a ajuda de nossos seguidores, iremos eleger o Fera da Rodada. Entre os indicados estão um goleiro e três atacantes.

Com pelo menos cinco intervenções importantes, incluindo uma defesa de pênalti nos minutos finais, Vanderlei foi o grande responsável pela vitória por 1 a 0 do Santos sobre o Coritiba, na Vila Belmiro.

Quem também briga pela eleição é Henrique Dourado, o Ceifador. Além de abrir o placar, de pênalti, ele ainda deu assistência para Richarlisson fazer o segundo do Fluminense sobre o Atlético-MG, em pleno Estádio Independência. O camisa 9 agora tem três gols e é o artilheiro do campeonato.

Outro que fez gol e deu assistência foi Luís Fabiano, mas na ordem inversa. Logo no início do segundo tempo, deu passe para Yago Pikachu fazer Vasco 1 a 0. E aos 29, aproveitou rebote do goleiro Jean e ampliou o placar. Este foi seu primeiro gol em São Januário e o de número 400 em sua carreira.

O último concorrente, mas não menos importante, é Lucas Barrios. Aliás, importante é uma coisa que ele é, e muito, para o Grêmio. Com 13 gols em 17 jogos, é o destaque do tricolor neste início de temporada. Na Arena da Baixada, como um centro avante clássico, fez o último gol da vitória por 2 a 0 do Grêmio sobre o Atlético-PR.

Quem foi o #Fera da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 23 de maio de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.