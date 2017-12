Enquete: Escolha o Fera da sétima rodada do Campeonato Brasileiro

Assim como o Brasileirão acelera o calendário, com jogos aos finais e meios de semana, nós também acompanhamos sem falta e abrimos mais uma votação para escolher o Fera da rodada. Dessa vez, nossa votação está bem dividida, com goleiro, volante e dois atacantes.

Everaldo e Bruno Silva "saem" na frente de seus concorrentes, já que marcaram dois gols na rodada. O atacante do Atlético-GO foi fundamental para a segunda vitória da equipe no Brasileirão, enquanto o volante quase fez o Botafogo superar o Vitória fora de casa. O time baiano, entretanto, foi buscar o empate.

Arthur, da Chapecoense, marcou apenas uma vez, mas foi um verdadeiro golaço e que, ainda por cima, definiu a vitória de sua equipe no jogo contra o Vasco e deixou os catarinenses nas primeiras posições da tabela. Já Vanderlei não marcou gol nenhuma vez, mas foi fundamental para garantir a vitória do Santos ao evitar as bolas nas redes do Palmeiras, que teve muitas oportunidades, mas parou em um "paredão" na Vila Belmiro.

Quem foi o #Fera da 7ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 16 de junho de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entrem nessa disputa.