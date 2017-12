Enquete: Escolha o Fera da terceira rodada do Campeonato Brasileiro

Chegamos ao fim de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro e queremos saber: quem foi o Fera da 3ª rodada? Será que Henrique Dourado, finalmente, sairá vencedor de uma eleição?

O atacante do Fluminense é o único presente em todas as nossas enquetes até agora, mas ele ainda não ganhou nenhuma vez. Agora, o Ceifador concorre pelos dois gols na derrota por 3 a 2 do Fluminense no clássico contra o Vasco, em São Januário.

Quem também se destacou em um clássico foi Lucas Pratto, que deixou o dele e ainda cruzou para Luiz Araújo marcar, na vitória por 2 a 0 do São Paulo sobre o Palmeiras. O argentino tem sido o destaque do time irregular de Rogério Ceni neste começo de temporada.

O terceiro concorrente também é de um time da região Sudeste. Com dois gols em dois minutos, Lucca o placar para a Ponte Preta sobre o Atlético-MG, em pleno Estádio Independência. Comandando o time campineiro, ele ainda teve pelo menos duas outras chances de marcar. A partida no Horto terminou em 2 a 2, mas não diminuiu a atuação do meia.

Talvez o nome mais forte da nossa terceira enquete venha do Nordeste. Apesar de amargar um longo jejum no começo do ano e ouvir muitas críticas, André parece estar reencontrando o caminho do gol. Neste domingo, o centroavante do Sport foi insistente e marcou três vezes na vitória de virada por 4 a 3 sobre o Grêmio, na Ilha do Retiro. O camisa 90 do rubro-negro é o primeiro a marcar um hat-trick nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Quem foi o #Fera da 3ª rodada do Campeonato Brasileiro? — esportefera (@esportefera) 30 de maio de 2017

FERA DA RODADA

Ao final de cada umas das 38 rodadas do torneio, a nossa equipe irá eleger aqueles atletas que mais se destacaram e você poderá votar em seu preferido através da enquete disponível aqui e no Twitter: @esportefera.

As enquetes terão duração de 24 horas e, ao fim delas, divulgaremos o resultado em nossas redes sociais. O jogador que for eleito mais vezes ao longo do campeonato receberá o título de "Craque Fera". Quer participar? Então, torça e vote para que os jogadores do seu time do coração entre nessa disputa.