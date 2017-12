ENQUETE: Neymar deve trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain?

Assim como a possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid causou alvoroço na imprensa esportiva, o mesmo acontece agora com a possibilidade de Neymar trocar o Barcelona pelo Paris Saint-Germain.

O time francês, de propriedade da Qatar Sports Investiments (QSI), presidida por Nasser Al-Khelaifi, estaria disposta a cobrir os 222 milhões de euros (R$ 804 milhões) da multa rescisória e ainda pagar salário anual de cerca de 40 milhões de euros (R$ 146 milhões) ao brasileiro, como citado pelo blog Chuteira FC.

Enquanto o Barcelona reitera publicamente que não há qualquer chance de Neymar já teria aceitado a proposta do PSG, segundo matéria do Esporte Interativo, na última terça-feira, 18. De acordo com o GloboEsporte.com., o jogador teria comentado a amigos que está mesmo se mudando para a França. A negociação também teria sido tema de uma conversa de Neymar com os outros brasileiros que atuam no time de Paris, como Lucas Moura, Thiago Silva, Daniel Alves e Marquinho, conforme publicou o UOL Esporte.

No meio de tudo isso, muitos torcedores dizem que Neymar está certo em tentar sair da sombra de Lionel Messi e fazer história em um time montado completamente para ele. Outros, no entanto, alegam que ele não terá em Paris o mesmo sucesso e prestígio que conquistou em Barcelona.

Com essa discussão, queremos que nossos leitores deem suas opiniões e respondam nossa enquete: Neymar deveria trocar Barcelona pelo Paris Saint-Germain?

A votação ficará por 24 horas na nossa conta oficial no Twitter, @esportefera.